Kardeşlerim zirveye adını yazdırdı!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %10,66 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #GidelimBuradan etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 9. Bölümde Neler Yaşandı?

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın gece yaşanan kavgadan dolayı yaralandığı öğrenen Şengül, çocuklara büyük tepki gösterir ve deliye döner. Çocukları kümesten kovar, eşyalarını da dışarıya atar.

Kadir ve Ömer, polise ifade vererek Berk'ten şikayetçi olurlar. Sonrasında polisler, okula gelerek Berk'i gözaltına alırlar.

Yeniden ortada kalan kardeşler, Adıyaman'daki dayılarının yanına gitmeye karar verirler. Kadir, okula gidip istifa eder ve ayrılır. Bu sırada Melisa ile karşılaşıp durumu anlatır ve vedalaşırlar…

Asiye, eve dönüp eşyalarını toplamak ister... Melisa'dan Asiyelerin Adıyaman'a gideceğini öğrenen Doruk, soluğu kümeste alır ve Asiye'ye ilan-ı aşk eder. Birbirlerine duygularını itiraf eden ikili, duygusal bir vedalaşma yaşar.

Şengül, ne kadar saklamaya çalışsa da sonunda çocukların gideceklerini öğrenen Orhan, hasta yatağından kalkıp apar topar otogara gider. Kardeşlerin otobüsünün önünü keserek kalmaları için onları ikna eder. Sonrasında hepsini alarak kümese geri getirir. Şengül'ü de çocuklarla iyi geçinmesi konusunda sert bir dille uyarır.

Akif, Berk'in yurtdışında olan babasının isteğiyle olaya el koyar. Ömer ile konuşup, şikayetlerini geri çekmesi karşılığında para teklif eder. Ömer, başta kabul etmez fakat sonrasında ikna olarak parayı alır. Şikâyetini geri çekmesi üzerine Berk serbest kalır.

Kümese gelen Berk, Ömer'in para karşılığında ifadesini değiştirdiğini açıklar. Bunu öğrenen Kadir ile Berk arasında tartışma yaşanır. Sonrasında Kadir, Ömer'e hesap sorar ve parayı iade etmesini ister. Ancak yaşadıkları zorluklar artık canına tak eden Ömer, bunu kabul etmez. İkili büyük bir kavga ederler. O sırada çok korkan Emel, para dolu zarfı ateşe atar.

Bölümün sonunda ise Ömer abisine rest çekerek evi terk eder.