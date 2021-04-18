Seren Serengil'den hayranlarını korkutan paylaşım: Ölüm aklıma geldikçe...

Sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren Seren Serengil'den yeni paylaşım geldi. Zayıflama uğruna sağlığından olan Seren Serengil gün geçtikçe eriyor.
2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek hastalığını duyurmuştu.
Tedavisi ile bir süre işler iyiye giderken bir anda yeniden zayıflamaya başlayan Seren Serengil son paylaşımı ile hayranlarını korkuttu.
Seren Serengil, sosyal medyadan yaşadıklarını paylaşıyor. Sunuculuk yaptığı programdan izin alan Serengil şu sıralar sevgilisi ile tatile çıktı.
"Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum" diyen Serengil yeni paylaşımıyla dikkat çekti.
Serengil "Ölüm aklıma geldikçe kızgınlıklarımdan vazgeçiyorum" notunun olduğu fotoğrafa şunları yazdı:
"Hiç ölmeyecek olsaydım, haklılığım için mücadele ederdim dedim ama şu an haklı olmak mı mutlu olmak mı seçeneklerim ise haklı olmak yerine belki de mutlu olmayı tercih etmeliyim, diyorum. Yüklerinden kurtul diyorlar bunu yapamıyorum kimseye hata yapmadığımdan belki bana yapılanı da kolay affedemiyorum ama iyileştiren başta kurtulmak affetmekmiş bu kampta ev ödevim affetmekmiş. Şimdi teker teker düşünüp içimden seni affettim demem gerekiyormuş. Zor olsa da herkesi affediyorum."