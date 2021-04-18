Seren Serengil'den hayranlarını korkutan paylaşım: Ölüm aklıma geldikçe...

Serengil "Ölüm aklıma geldikçe kızgınlıklarımdan vazgeçiyorum" notunun olduğu fotoğrafa şunları yazdı:

"Hiç ölmeyecek olsaydım, haklılığım için mücadele ederdim dedim ama şu an haklı olmak mı mutlu olmak mı seçeneklerim ise haklı olmak yerine belki de mutlu olmayı tercih etmeliyim, diyorum. Yüklerinden kurtul diyorlar bunu yapamıyorum kimseye hata yapmadığımdan belki bana yapılanı da kolay affedemiyorum ama iyileştiren başta kurtulmak affetmekmiş bu kampta ev ödevim affetmekmiş. Şimdi teker teker düşünüp içimden seni affettim demem gerekiyormuş. Zor olsa da herkesi affediyorum."