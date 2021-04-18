Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 11 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürmüştü. Bunun üzerine Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hürriyet'te yer alan haberde ise Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edildi. Hatta çiftin en son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada birkaç kez görüştükleri ileri sürüldü.
"KİMSE NAMUSUMU YEKELEYEMEZ"
İddiaların üzerine Hadise, sosyal medya hesabından, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" açıklamasında bulunmuştu.
Hadise'ye yasak aşk iddiasında en önemli destek de sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi. Başarılı oyuncu, Hadise'nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak yanında olduğunu belli etti.
EBRU'YA DESTEK VERMİŞTİ
Tüm gelişmelerin ardından üçlünün cephesinde magazin kulislerinde yeni bir konu daha konuşulmaya başlandı. Bundan 5 yıl önce yine boşanacağı haberiyle gündeme gelen Ebru Gündeş'e Hadise'den gelen büyük destek sözleri hatırlandı.
Ünlü şarkıcı o dönem yakın arkadaşının boşanma haberleri karşısında, "Ne yaşarsa yaşasın ben Ebru'nun yanındayım. Hepimiz hayatımızda bir şeyler yaşayabiliriz. Önemli olan her anlamda dostlarımızın yanında olabilmek" sözleriyle Gündeş'e destek vermişti.