Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!

"KİMSE NAMUSUMU YEKELEYEMEZ"

İddiaların üzerine Hadise, sosyal medya hesabından, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" açıklamasında bulunmuştu.