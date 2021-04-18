Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!
Giriş Tarihi: 18.4.2021 09:10 Son Güncelleme: 18.4.2021 09:27

: sevgilisi 'nin iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!

Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!

gündemi iddiası ile çalkalandı! Türk müziğinin güçlü seslerinden , 11 yıldır evliliğini bitirmek için davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının 'den de arkadaşı şarkıcı olduğu söylendi. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan yasak aşk iddiası sonrası Hadise'den yalanlama geldi. "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez" diyen Hadise'ye en büyük destek ise sevgilisi 'dan geldi. İşte evlilik ylunda ilerledikleri bilinen oyuncu Kaan Yıldırım'ın sevglisi Hadise'yi destekleyen paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 11 yıllık evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri sürmüştü. Bunun üzerine Gündeş'in bahsettiği kadınlardan birinin yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hürriyet'te yer alan haberde ise Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edildi. Hatta çiftin en son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada birkaç kez görüştükleri ileri sürüldü.

"KİMSE NAMUSUMU YEKELEYEMEZ"

İddiaların üzerine Hadise, sosyal medya hesabından, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" açıklamasında bulunmuştu.

Hadise'ye yasak aşk iddiasında en önemli destek de sevgilisi Kaan Yıldırım'dan geldi. Başarılı oyuncu, Hadise'nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak yanında olduğunu belli etti.

EBRU'YA DESTEK VERMİŞTİ

Tüm gelişmelerin ardından üçlünün cephesinde magazin kulislerinde yeni bir konu daha konuşulmaya başlandı. Bundan 5 yıl önce yine boşanacağı haberiyle gündeme gelen Ebru Gündeş'e Hadise'den gelen büyük destek sözleri hatırlandı.

Ünlü şarkıcı o dönem yakın arkadaşının boşanma haberleri karşısında, "Ne yaşarsa yaşasın ben Ebru'nun yanındayım. Hepimiz hayatımızda bir şeyler yaşayabiliriz. Önemli olan her anlamda dostlarımızın yanında olabilmek" sözleriyle Gündeş'e destek vermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA