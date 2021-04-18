‘Ticaretten kazandığımı müziğe yatıracağım’

Şarkıcı Coşkun Sabah önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Bir bankadan çıkan şarkıcı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Yumurta üretimi için Eskişehir'de çiftlik kuran Coşkun Sabah, "Başladı çok iyi gidiyor. Marketlere sattık. İnşallah önümüz açık" dedi. Covid-19 salgını nedeniyle müzisyenlik yapamadığı için çiftlik kurduğunu söyleyen şarkıcı, "Pandemi olduğu için bu işe girdik, müzisyenlik birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim" dedi. Eskişehir'deki çiftliğiyle bizzat ilgilendiğini söyleyen Coşkun Sabah, "10- 15 günde bir Eskişehir'e denetlemeye, hesap kitap yapmaya gidiyorum" dedi. Ticaretten kazandığı parayı müzik ve tarıma yatıracağını söyledi.