Z kuşağından Hatipoğlu’na Astral seyahat sorusu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarına Z kuşağının ilgisi yoğun oluyor. Önceki akşam yayınlanan programa Zoom bağlantısı üzerinden katılan bir genç, "Astral seyahat (ruhun bedenden geçici olarak ayrılması) ile Kabe'ye gitsek Haccımız kabul olur mu?" diye sordu.Hatipoğlu, şöyle cevap verdi: "Astral seyahatle Kabe'ye gidemezsiniz. Dua ile Kabe'ye gidilir. Namazı kıldıktan sonra gözünüzü kapatıp Kabe'yi düşünün, Medine'yi düşünün... Tasavvufta buna 'Rabıta' diyorlar. Kendinizi orada hissetmeniz şeklinde olabilir. Ama astral seyahat denemelerinden uzak durmak gerekir."