Son Dakika Magazin Haberleri: Ceylan Ertem'in çirkin sözlerine soruşturma

Şarkıcı Ceylan Ertem'in bir konserinde söylediği sözler savcılığa taşındı. Şarkıcının 'Kalbim Egede Kaldı' isimli parçayı seslendirirken defalarca devlet büyüklerine yönelik çirkin ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden rahatsız olan vatandaş, Ertem'i CİMER'e şikayet etti.