Köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklar 23 Nisan’ı Buray konseriyle kutlayacak!

LamON9 Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen, "Hadi Biraz Eğlenelim Çocuklar!" Projesi ile, Dijital Canlı Konser etkinliğinde, projeye tüm kalbiyle destek veren sanatçı, Buray'ın güzel sesi ve şahane şarkılarıyla birlikte aynı anda birçok farklı ilde, bir sürü minik kalp neşeyle 23 Nisan'ı kutlayacak.

Türkiye'nin birçok farklı ilinde ihtiyaç sahibi köy okullarımızdaki öğrencilerimize açık bir yapı üzerinden düzenlenecek olan dijital konser projesini 21 Nisan 2021 tarihinde saat 12:00'de LamON9'un Youtube sayfası üzerinden canlı yayınla gerçekleşiyor olacak.