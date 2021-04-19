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Giriş Tarihi: 19.4.2021 12:50

Köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklar 23 Nisan’ı konseriyle kutlayacak!

Köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklar 23 Nisan’ı Buray konseriyle kutlayacak!

’ adıyla bir araya gelen reklam ve pazarlama sektörlerinden iş kadınları, ihtiyaç sahibi çocukların gelişimi için gönüllü çalışıyor. Köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklar 23 Nisan’ı konseriyle kutlayacak! 21 Nisan’da ’dan canlı yayınlanacak konser; ’ten ’a, ’dan ’ya kadar köy okullarındaki çok sayıda çocuğa 23 Nisan hediyesi olacak.

LamON9 Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen, "Hadi Biraz Eğlenelim Çocuklar!" Projesi ile, Dijital Canlı Konser etkinliğinde, projeye tüm kalbiyle destek veren sanatçı, Buray'ın güzel sesi ve şahane şarkılarıyla birlikte aynı anda birçok farklı ilde, bir sürü minik kalp neşeyle 23 Nisan'ı kutlayacak.

Türkiye'nin birçok farklı ilinde ihtiyaç sahibi köy okullarımızdaki öğrencilerimize açık bir yapı üzerinden düzenlenecek olan dijital konser projesini 21 Nisan 2021 tarihinde saat 12:00'de LamON9'un Youtube sayfası üzerinden canlı yayınla gerçekleşiyor olacak.

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Köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklar 23 Nisan’ı Buray konseriyle kutlayacak!
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