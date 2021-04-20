FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya ile eski eşi Eda Demirci hakim karşısına çıktı! Eda Demirci: Şiddet düğün günü başladı...

FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya ile şiddet uyguladığı eşi Eda Demirci'nin karşılıklı açtıkları davanın ikinci duruşması yapıldı. Eda Demirci çıkışta "Bu mücadele şiddete uğrayan tüm kadınlar adına!" dedi
ŞİDDET DÜĞÜN GÜNÜ BAŞLADI
Eda Demirci, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle İsmail Küçükkaya'ya 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı. Demirci, şiddetin düğün günü başladığını ve artarak sürdüğünü belirtmişti.
Çift Ocak 2020'de boşanmış, ardından Küçükkaya, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle eski eşine maddi-manevi 150 bin liralık tazminat davası açmıştı.
6 TANIK DİNLENDİ
Bunun üzerine Eda Demirci de karşı tazminat davası açmıştı. Dün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın ikinci celsesi görüldü. Demirci, 6 tanığın dinlendiği davaya vekilleri ile katıldı.
Duruşma sonunda açıklamada bulunan Demirci, "Bu, şiddete uğramış tüm kadınlar adına görev bildiğim, mücadele verdiğim bir dava" dedi.
Eda Demirci, Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye büyük tepki göstermişti. İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, şiddet gördüğü dönem Canan Güllü ile görüşmeye gittiğini, ancak kendisini dinlemediğini ifade etmişti. Canan Güllü'nün evli olduğu dönemde eşi Eda Demirci'ye şiddet gösteren İsmail Küçükkaya'nın yanında olduğunu dile getirmişti.
İsmail Küçükkaya’dan şiddet gören eski eş Eda Demirci "Benim değil, güçlünün yanında oldu" | Video
Canan Güllü'ye verilen Cesur Kadınlar Ödülü'ne tepki gösteren Demirci, "Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı. Beni dinlemedi, çünkü ya ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti" dedi.