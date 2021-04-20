Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya’dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı…

12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil.

Durumu ağırlaşan şarkıcı Asya, hastaneye kaldırıldı | Video

Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin." dedi.