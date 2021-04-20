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Giriş Tarihi: 20.4.2021 12:23 Son Güncelleme: 20.4.2021 12:43

Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan şarkıcı ’dan kötü haber! Apar topar

DHA
Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya’dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı…

Sanat camiası şarkıcı ’dan gelen haberiyle sarsıldı. Şarkıcı Asya, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Asya, . Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, ‘Kızım Aslı’nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim. 12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak’ dedi.

Şarkıcı Asya'nın kızı Aslı bir süre önce bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Kızına evde bakan şarkıcı Asya da virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

Hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asya, "Kızım Aslı'nın pozitif çıkmasıyla birlikte tedavisini evde ben takip ettim.

12 gün sonunda iyileşti çok şükür. Bir haftadır ben de pozitifim. En zor olanı şiddetli öksürük nedeniyle gerçek anlamda nefes alamamak. Hastane odasındayım tabi ki refakatçi söz konusu değil.

Durumu ağırlaşan şarkıcı Asya, hastaneye kaldırıldı | Video

Bu videoyu, hala covide inanmayan, covid yüzünden sevdiklerini kaybedenlere ve gecesi gündüzü olmayan, hem kendi, hem de ailelerini riske atarak mesleklerini özveriyle yapmaya devam eden sağlıkçılara saygı duymayan şuursuzlar için paylaşıyorum. Allah sizi ıslah etsin." dedi.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Asya’dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı…
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