Son dakika: Rubato solistinin şiddet davasında yeni gelişme!

Kız arkadaşına evlenme aşamasındayken şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında 'Silahla kasten yaralama., 'Basit cinsel saldırı, 'Tehdit', 'Şantaj', 'Hakaret', 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezası istemiyle dava açılmıştı.
'TELEFON VE TABLET İNCELENSİN'
Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un yargılandığı davanın 2. celsesi bugün İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılmak üzere sanık Özer Arkun, katılan Burcu Yılmaz ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Burcu Yılmaz'ın avukatı duruşma esnasında sanığın telefonunun ve tabletinin alınmasını ve özel bilirkişilere inceletilmesini talep etti.
'BU TALEPLER KABUL EDİLEMEZ'
Sanık Özer Arkun'un avukatı ise 'Telefonun alınarak özel bilirkişiye sunulması kabul edilir bir talep değildir. Aynı şekilde tabletin de bir gerekçe sunulmadan alınarak özel hayatla ilgili inceleme yapılmasının kabulü mümkün değildir. Telefona başka bir kartın takılmadığı gelen raporla tespit edilmiştir.' şeklinde konuştu.
TELEFON VE TABLET İNCELEMESİNE RED KARARI
Duruşma sonu mahkeme, Burcu Yılmaz'ın avukatının bilirkişi tarafından sanığın telefon ve tabletinin incelenmesi talebini yargıya bir katkı sağlayacak nitelikte olmadığından reddetme kararı aldı.
DAVA ERTELENDİ
Ayrıca duruşma sonunda mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gitmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.