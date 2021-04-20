Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Nisan 2021 Salı: Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Nisan 2021 Salı burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Nisan 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR BOĞA BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 20 NİSAN 2021 SALI

Astrogündem: Venüs-Neptün ilişkisi denizlerdeki politikalarımızın konuşulacağını ve ittifaklarımızın değişeceğini işaret ediyor. Ayrıca reklam ve pazarlama sektörüne yeni kurallar getiriyor. PR ve pazarlama şirketlerinin öncelikleri değişecek. Influencerlarların yeni dünya düzeninde sınavı başlıyor.

Koç: Arkadaşların ile sık sık iletişim kuracağın bir gün olabilir. Geçmişin gölgesini sırtından atmak istiyorsun. Alacağın kararlar ile birlikte geride bırakmak istediğin konulardan kurtulacaksın.

Boğa: Güneş, burcunda hareket etmeye başlıyor. Çevrene duyduğun güvenini karşılığı sana güven olarak geri dönüyor. İyi dostlara sahip olduğunu bilmek sana şanslı hissettirecek.

İkizler: Duyguların ile mantığın arasında kalacağın bir gün olabilir bu durum davranışlarına da yansıyor. Yakın bir arkadaşının yardım isteğini geri çevirmeyeceksin.