Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 20 Nisan 2021 Salı: Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Nisan 2021 Salı burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Nisan 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR BOĞA BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Neptün ilişkisi denizlerdeki politikalarımızın konuşulacağını ve ittifaklarımızın değişeceğini işaret ediyor. Ayrıca reklam ve pazarlama sektörüne yeni kurallar getiriyor. PR ve pazarlama şirketlerinin öncelikleri değişecek. Influencerlarların yeni dünya düzeninde sınavı başlıyor.
Koç: Arkadaşların ile sık sık iletişim kuracağın bir gün olabilir. Geçmişin gölgesini sırtından atmak istiyorsun. Alacağın kararlar ile birlikte geride bırakmak istediğin konulardan kurtulacaksın.
Boğa: Güneş, burcunda hareket etmeye başlıyor. Çevrene duyduğun güvenini karşılığı sana güven olarak geri dönüyor. İyi dostlara sahip olduğunu bilmek sana şanslı hissettirecek.
İkizler: Duyguların ile mantığın arasında kalacağın bir gün olabilir bu durum davranışlarına da yansıyor. Yakın bir arkadaşının yardım isteğini geri çevirmeyeceksin.
Yengeç: Kişisel bakımına önem veriyorsun. İhtiyacın olan kozmetik ürünleri almak isteyebilirsin. Alım- satım işlerini online alışveriş üzerinden gerçekleştirebilirsin.
Aslan: Sosyal hayatında olumlu bir havaya sahipsin. İletişimin oldukça esprili ve ılımlı. Fakat iş hayatında oldukça ciddi olabilirsin.
Başak: Çevrende var olan kötü niyetli insanları fark edebilirsin. Onlar ile olan iletişimini iyi ayarlamak senin elinde. Hakkındaki konular konusunda ketum davranıyorsun.
Terazi: Güneş, Boğa burcunda hareket ediyor. Kararların konusunda inatçı davranabilirsin. Bu konuda çevren tarafından yanlış anlaşılıyorsun.
Akrep: Güneş, toprak burcunda hareket ediyor. Potansiyelinin yüksek olduğunu fark ediyorsun. Hobilerini ve aktivitelerini çeşitlendirmeyi düşünebilirsin.
Yay: İnsanlara tahammül seviyen oldukça yüksek. Fakat kendi çizgilerinin de geçilmemesi gerektiğini belli ediyorsun.
Oğlak: Hayatın ile ilgili temiz bir sayfa açabilirsin. Sana iyi gelen aktivitelerine günlük programında daha çok yer veriyorsun. Hayatını iyileştirmeye yönelik attığın adımlar karşılığını buluyor.
Kova: Spontane gelişen olaylar karışında biraz şaşırabilirsin. Ancak hayatın böyle odluğunu geçmiş tecrübelerinden biliyorsun.
Balık: Sorunlar ile yüzleşmekten çekinebilirsin. Kendiniz zihinsel anlamda dolu hissediyorsun. Yakın arkadaşların ile bir araya gelme fikri sana sıcak gelebilir.
MERKÜR BOĞA BURCUNDA
İletişim ve haberleşme gezegeni Merkür, dün yani 19 Nisan'da Boğa burcu seyrine başladı. Aklı temsil eden Merkür, 19 Nisan ile birlikte inatçı kişileri ön plana çıkaracak. Bu süreçte aklımıza sürekli olarak insanların kafasının nasıl çalıştıkları ve pratiklikleri gelecek. Haberleşme gezegeni, bizlerin kullandığı iletişim diliyle de bir ay boyunca yakından ilgilenecek.
İddialı Günlerden Geçiyoruz
İletişim gezegeni, toprağın sabit fikirli burcundaki seyrinde, inatçı kişileri ön plana çıkarırken, sabit fikirli kişilerde bundan nasibini alacak ve çok konuşulanlar arasında kendisine yer bulacak. Merkür'ün dün Boğa burcuna geçmesi, Türkiye'nin haritasını da yakından ilgilendirecek. Merkür bu süreçte aynı zamanda Güneş ve Uranüs'le de kavuşum gerçekleştirecek. Somut gelişme, Bu durum iddialı günlerden geçeceğimizi işaret ediyor. İnatlaşma, meydan okuma ve en önemlisi de sırların da ortaya döküleceğini söylüyor gök kubbe. Ülkemiz açısından bakacak olursak birçok magazinsel konu yine bu süreçte gündeme geliyor olacak.
Yeni Düzenlemeler Tanık Olabiliriz
Haberleşme gezegeni Merkür'ün Türkiye'nin Natal haritasında 11. Evinden geçecek olması, ülke turizminde hareketi de beraberinde getirecek. Seyahat, vize, pasaport işlemleri, harç ve ödemeler önemli konular arasında yer alırken, bu konularda yeni düzenlemeleri de gidileceğini işaret ediyor gökyüzü.
Sektörlere Yeni Bir Boyut Kazandıracak
Seyahat edemeyenler, tatil yapamayanlar, fırsat bulamayanlar ve bekleyenler hepinizi yakından ilgilendirecek olan Merkür'ün Boğa seyri, turizm sektörünü etkileyeceği gibi tıp, hizmet ve ticaret sektörlerine de yeni bir boyut kazandıracak.
Özgürlük Tutkusu Olanlar Mercek Altına Alınmış Olacak
Merkür, Boğa burcuna geçişini, tek başına tamamlamayacak. Merkür, Güneşle deyim yerindeyse el ele tutuşarak Boğa burcuna geçecek. 19 Nisan'daki Güneş Merkür kavuşumu hepimiz için iddialı bir dönemin başlayacağını işaret ediyor. 19 Nisan'dan, 21 Mayıs'a kadar Merkür'ün Boğa hali, geleneksel yapıyı ön plana çıkarırken, özgürlük tutkusu olanlar ve farklı hayat yaşayanlar da mercek altına alınmış olacak.
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