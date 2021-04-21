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Giriş Tarihi: 21.4.2021

Acayıp teknolojik masallar okunacak

Acayıp teknolojik masallar okunacak
ZORLU Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen 'Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nda dereceye giren ilk 15 çocuğun hikayesi, 'Bir Hayal Bir Oyun&15 Hayal- 15 Öykü' adı altında kitaplaştırıldı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İKSV Alt Kat ve Zorlu PSM ile işbirliği yapan Zorlu Holding; 'Bir Hayal Bir Oyun' atölyeleri gerçekleştirecek. Etkinliklerde, 'Bir Hayal Bir Oyun' yarışmasının birincisinin 'Acayip Teknolojik Masallar' hikayesi okunup atölye çalışmaları gerçekleştirilecek
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Acayıp teknolojik masallar okunacak
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