Acayıp teknolojik masallar okunacak

ZORLU Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen 'Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nda dereceye giren ilk 15 çocuğun hikayesi, 'Bir Hayal Bir Oyun&15 Hayal- 15 Öykü' adı altında kitaplaştırıldı. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İKSV Alt Kat ve Zorlu PSM ile işbirliği yapan Zorlu Holding; 'Bir Hayal Bir Oyun' atölyeleri gerçekleştirecek. Etkinliklerde, 'Bir Hayal Bir Oyun' yarışmasının birincisinin 'Acayip Teknolojik Masallar' hikayesi okunup atölye çalışmaları gerçekleştirilecek