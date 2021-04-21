Haberler Günaydın Haberleri Reyting sonuçları ile birinci hangi yapım oldu? Edho, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı... 20 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 21.4.2021 08:46 Son Güncelleme: 21.4.2021 08:46

ile birinci hangi yapım oldu? Edho, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı... 20 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları açıklanıyor!

Reyting sonuçları ile birinci hangi yapım oldu? Edho, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı... 20 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları açıklanıyor!

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve programlar 20 Nisan için kıyasıya mücadelesini sürdürdü. Edho, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı gibi birçok yapım televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşurken medya gündeminin takipçileri “Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 20 Nisan dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Her hafta Salı günü izleyenleriyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Survivor, Masumlar Apartmanı ve Sefirin Kızı yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini aldı. Dünün reyting sonuçları bu kapsamda medya gündeminin takipçileri tarafından sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları bu noktada araştırma konusu haline gelirken bilindiği üzere her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Köyde İndim Şehire

KANAL D YAYIN AKIŞI

113:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çölden Gelen

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:15 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:10 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an Kerim'i Güzel Okuma Yarışma
20:30 Masumlar Apartmanı
23:45 Mavera

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

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Reyting sonuçları ile birinci hangi yapım oldu? Edho, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı... 20 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları açıklanıyor!
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