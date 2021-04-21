Reyting sonuçları ile birinci hangi yapım oldu? Edho, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı... 20 Nisan 2021 Dünün reyting sonuçları açıklanıyor!

Her hafta Salı günü izleyenleriyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Survivor, Masumlar Apartmanı ve Sefirin Kızı yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini aldı. Dünün reyting sonuçları bu kapsamda medya gündeminin takipçileri tarafından sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları bu noktada araştırma konusu haline gelirken bilindiği üzere her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor…