Hakan Sabancı'yı ifşa eden oyuncu Aygün Aydın'dan yeni itiraflar: Beni yatağa atabileceğini düşündü...

"BENİ MERVE BOLUĞUR GİBİ DELİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTINIZ"

Konuşmaları ifşa ederek gündeme bomba gibi düşen Aygün, bu sefer de bir video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. Tüm özel anları anlatan Aygün, Sabancı'nın evine gittiği bir günden de bahsetti. İşte Aygün Aydın'ın çarpıcı açıklamaları:

"Sizin benimle derdiniz ne? 3 gündür olayları çarpıtmaya, beni linçlemeye doymadınız. İyi ki Hakan'la konuştum. Ne kadar çok kişinin yarasına dokunmuşum. Beni Merve Boluğur gibi deli göstermeye çalıştılar. Hakan'la ilk görüşmeye başladığımdan herkesten çok saklamaya çalıştım bu durumu. Aramızda başka bir muhabbet vardı. Hakan hakkında konuşmadığım için şizofren olduğumu söylediler, sustum.