Hayvan haklarına duyarlı bir nesil için...

SABANCI Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Papuduk kitap setinin daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile yeni bir iş birliğine imza attı. 'Papuduk ile Hayvan Hakları Etkinlikleri'nde çocukların hayvan hakları konusunda farkındalık kazanmaları ve yaratıcı okuma becerileri geliştirmeleri hedefliyor. 70 ila 80 dakikalık 5 ayrı oturumdan oluşan etkinlikler, TEGVDijital Platformu'nda bütün çocuklara açık ve ücretsiz olarak yayınlanacak.