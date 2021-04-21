'Kuruluş Osman'da Aksaçlı sürprizi: Osman Bey, Aksaçlı’yla buluştu: Adın Türk obaları için umuda dönüştü Osman Bey!

"SENİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Gelecek planlarını "Gayret kemerini kuşandık, gaza pusatını sıyırdık. Gayrı cihanı ateşe verseler göğsümüzde söndürür, gök kubbeyi başımıza yıksalar mızraklarımızın ucunda taşırız. Benim endişem zafer değildir. Zafer inananlarındır. Benim endişem Rum-Moğol ittifakına tek başına göğüs gerip çokça şehit vermektir. Benim isteğim keferenin ittifakını parçalamak ve onları ayrı ayrı kırmaktır" diyerek anlatan Osman Bey'e, Aksaçlı "Doğru vakitte, doğru sebeple geldin Osman Bey! Sığınmacıları vermemekle kuracağın devletin temelini atmış oldun. Şüphesiz seni yalnız bırakmayacağız" cevabını verdi ve bir süredir planladığı stratejisini anlattı.

SOSYAL MEDYAYA DA DAMGA VURAN SAHNELERDEN OLDU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 55'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.