Kuruluş Osman'da nefesleri kesen sahne: Osman Bey, Nikola’yı böyle bozguna uğrattı!

KUŞATMA HAREKATI GERÇEKLEŞTİ

Söğüt'ü ele geçirmek için Papa'nın ajanlarının kazdığı tünelleri kullanarak baskın yapmak isteyen Nikola, Osman Bey ve alplerini karşısında bulunca şaşkına döndü. Osman Bey kurduğu strateji ile Gündüz Bey ve Malhun Hatun'a Bizans birliklerini çembere alma görevi verdi. Osman Bey, Nikola'ya cepheden taaruz ederken, Gündüz Bey ve Malhun Hatun da alpleri ile birlikte kuşatma harekatına girişti.