Sergen Deveci: Özel hayatımı da açarsam ne kalır geriye?

HASAN CAN KAYA TÜRKİYE'DE BİR ŞEYİ BAŞARDI

Komedi dalında son dönemde iki isim var: Sergen Deveci ve Hasan Can Kaya. Hasan Can Kaya hakkında ne düşünüyorsun?

Hasan Can Kaya Türkiye'de şu an bir şeyi başardı. Tabii ki eleştirebiliriz. Üslup diyeceğim, ama adamın tarzı o. Adam bir format yazdı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Binlerce insan çıkıyor "Hasan Can Kaya komik değil" diyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Adam Harbiye'yi doldurdu, programı bir platformu ayakta tutuyor… Adam başarılı. Sen komik bulmayabilirsin ama büyük bir azınlık komik buluyor.

Ben Hasan Can Kaya ile farklı mıyız, yaptığımız mizahlar farklı mı bilmiyorum bir şey diyemem. Hasan Can'ı çıkar beni koy aynı programa. Ben acaba güldürebilecek miyim o insanları. Kabul edelim, adam komik.

Bu arada diziyi izledim, belki onu biraz eleştirebilirim. İmrendiğim bir başarı elde ediyor. Ama beğenmedim, asla oyuncuları karıştırmıyorum ama dizi senaryosunda ve çekimlerinde belki biraz daha iyi olabilir. O olsaydı belki dört dörtlük olacaktı Hasan Can Kaya. Ama ben böyle dedim diye dört üçlük olmadı, hala dört dörtlük iş yapıyor. O yüzden henüz haklı bir eleştiri bulmadım.