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Giriş Tarihi: 21.4.2021 21:26 Son Güncelleme: 21.4.2021 21:49

SON DAKİKA: çekim öncesi rahatsızlandı! Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA: Hakan Altun çekim öncesi rahatsızlandı! Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırıldı

SON DAKİKA HABERİ...Ünlü şarkıcı 'dan kötü haber... Çekimler öncesinde rahatsızlanan Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan son açıklamada ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu, tetkiklerin sürdüğü ve önlem amaçlı geceyi hastanede geçireceği kaydedildi. İşte detaylar...

Son Dakika haberi....Ünlü şarkıcı Hakan Altun'dan bugün kötü bir haber geldi. Ünlü sanatçı hastalık haberleriyle sevenlerini üzdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Altun'un kuliste "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Çekimler öncesinde rahatsızlığını bu şekilde dile getiren ünlü şarkıcı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı.

ÖNLEM AMAÇLI HASTANEDE KALACAK

Hastaneye kaldırıldıktan sonra konuyla ilgili bir açıklama da yapıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tetkikleri devam eden Altun'un, geceyi önlem amaçlı hastanede geçireceği öğrenildi.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK

Bilinci açık olan Hakan Altun tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacak. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktorunun kontrolünde.

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SON DAKİKA: Hakan Altun çekim öncesi rahatsızlandı! Hakan Altun apar topar hastaneye kaldırıldı
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