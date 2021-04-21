Ünlü şarkıcı Rober Hatemo’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Çok pişmanım!"

İşte Rober Hatemo'nun açıklamalarından satır başları:

"Dedemin çok özel bir yeri var hayatımda… Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde de ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım…"