Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 21 Nisan 2021 Çarşamba Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "GÜNEŞ BOĞA BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Ay-Satürn karşıtlığı, dünyanın her yerinde eğitimin eş zamanlı bir şekilde kabuk değiştirdiğine şahitlik edeceğiz. Hibrit eğitime adapta olmaya çalışırken yeni eğitim modelleriyle de karşı karşıya kalabiliriz. 1 Mayıs 1961 doğumlu Jüpiter'i Kova olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim projelerini duyururken kişisel yorumları da gündeme gelebilir.
Koç: Görev ve sorumluluk duygunun geliştiğini hissediyorsun. Kendine olan güvenin artarken kararlarının sorgulanmasını istemiyorsun.
Boğa: Kendine sakin ve dingin bir hayat yaşatmak istiyorsun. Hayatına yön verecek önemli kararları bugün alabilirsin. Çevrendeki insanları organize etmekte yetenekli olabilirsin.
İkizler: Çevrende gelişen ani değişiklikler konusunda hazırlıklı olmalısın. Uyumlu olma yeteneğin bu konuda zorlukları aşmana yardım edebilir.
Yengeç: Güne nedenini bilmediğin bir duygusallık ile başlayabilirsin. Ancak kısa zamanda kendini toparlayabiliyorsun. Kişisel psikolojin senin için önemli.
Aslan: Gün içinde yapman gerekenlere fazlasıyla odaklanıyorsun. Sürekli olarak kendini arka planda hissettiğini düşünüyorsan; bu durumu aşabilirsin.
Başak: Ekonomik açıdan rahatlarken ihtiyaçlarını doğru tespit etmenin faydasını görüyorsun. Keskin zekânı aktif bir biçimde kullanabilirsin.
Terazi: Bugün bildiğini okuyan biri gibi görebilirsin. Fakat verdiğin sözler ve kararlar kendince mantıklı geliyor.
Akrep: Yaşam alanını geliştirmek istiyorsun. Online siparişler verebilirsin. Beğendiğin antika ürünleri satın alıyorsun.
Yay: Maddi imkânlarını sorgularken seni tatmin edecek küçük bir iş teklifi alabilirsin. Geçmişin muhasebesini artık tutmuyorsun. Umutlu olduğun bir sürece girebilirsin.
Oğlak: Günlerdir anlam veremediğin tartışmaların sonu geliyor. Arkadaşların ile daha sağlıklı bir iletişim kurmanın yolunu bulabilirsin.
Kova: Seçeneklerinin kısıtlandığını hissedebilirsin. Fakat aktif davranışların ile bu zinciri kırabilirsin. Düşünmeden aldığın kararların dersini çıkarmış olmak sana fayda sağlıyor.
Balık: Yaşadığın sorunlara yapıcı çözümler getirmek yerine fevri davranabilirsin. Fakat bu konuda pozitif ayrımcılık yapabilirsin.
GÜNEŞ BOĞA BURCUNDA
Pazartesi günü tıpkı Merkür gibi Güneş'te Boğa burcundaki seyrine başladı. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu hareketi Merkür ile birlikte, el ele tamamlayacak olan Güneş, 2021 yılının en görkemli günlerini de başlatmış olacak. Merkür Boğa burcundayken üstüne bir de Güneş'in Boğa burcuna geçişi hayatlarınıza ışık tutarken aşıya da kavuşturacak.
Bu ilkbahar İliklerimize Kadar Isıtacak!
Güneş'in Boğa burcuna geçişi, mevsimin sabitlenmesi, ilkbaharın dengelenmesi olarak bilinse de bu ilkbahar farklı bir ilkbahar olacak. İklimi, yağmuru ve bir anda değişen hava koşulları ile birlikte, hareket edecek. Aynı zamanda dünyada birçok yerde toprak hareketlerine, deniz kabuğundaki hareketlere şahit olabiliriz. Akarsular ve yağmurlar bu ilkbaharın ana temasını oluşturacak.
Devrim Niteliğindeki Günler Kapıda!
Güneş'in Boğa burcuna bu sefer ki geçişi, öncekilerden farklı olacak. Çünkü 2019'un mayıs ayından bu yana Boğa burcunda devrim gezegeni Uranüs hareket ediyordu. Bu da şu anlama geliyor; Güneş, devrim gezegeni Uranüs ile kavuşacak. Merkür ile el ele tutuşup, devrim gezegeninin kalbinden geçerken, devrim niteliğindeki günlerin kapımızda olduğuna işaret edecek. 2021 yılının maviliklerini burada hissedeceğiz belki de. Bir yandan özgürlüğü tartışırken, bir yandan da bilim dünyasının coşkusuyla tanışacağız. Birbirlerinin tezlerini çürüten hekimlerle karşı karşıya kalacağız. Her ne olursa olsun Dünya, Güneş'in ilk ışıklarını, ilkbaharda açan çiçekler gibi açacağı gönüllerde özgürlükle, sokakları bir şekilde yeniden doldurmaya çalışacağız.
Merkür'de Venüs'te, Güneş Boğa'ya Eşlik Edecek
Yeni dünyaya dair kurallar, Güneş Boğa geçişi ile birlikte gelirken, iletişim gezegeni Merkür'ün de Güneş ve Boğa'ya eşlik ediyor oluşu, birçok şeyi de bünyesinde barındıracak. Bu kavuşum, aklımızı da iyiden iyiye karıştırırken hem Güneş'in hem de Venüs'ün Boğa burcunda hareket etmesi, Venüsyen günleri tetikliyor olacak. 22 Nisan itibariyle başlayacak olan Venüsyen günler, sağlık, güzellik, temizlik ve estetik konularını da beraberinde getirecek. Bu konular gündemimizi oldukça meşgul edecek.