Hercai'de final: Reyyan ve Miran mutlu sona ulaşır…

Miran ve Reyyan'ın aşkını merkeze alan ve gelişen olayları hikaye ederek izleyiciye sunan Hercai dizisinde sona gelindi. Üç sezondur ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Hercai dizisi, 25 Nisan Pazar günü ekranlara veda edecek.
Kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye) ve Ayşegül Günay (Füsun) gibi güçlü isimleri barındıran Hercai'de mutlu son yaşanacak mı? İşte Hercai'nin final bölümünün detayları...
Hercai 69. Bölüm | FİNAL SON | Hercai'den ekranlara yürekleri burkan hüzünlü veda... (25 Nisan 2021 Pazar)
İşte Hercai'nin 69. final bölümünde yaşanacaklar:
Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır.