İş Sanat’ta 23 Nisan neşesi

İŞ Sanat'ın, İş Bankası Kumbara Fon işbirliğinde hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programı, çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Programda kukla oyunu 'Nasrettin Hoca', müzikli tiyatro 'Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti' ve 'Keloğlan' masalı ile eğlenceli çocuk atölyeleri yer alacak. Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Sibel Altan ve Meddah karakterine hayat veren Uğur Senkeri'nin canlandırdığı 'Nasrettin Hoca' kukla oyunu, saat 11.00'de yayında olacak. Murat Göksu'nun hazırladığı 'Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti' ise şarkılarıyla 23 Nisan'da küçük izleyicileriyle buluşacak. Lerzan Pamir'in yönetmenliğini üstlendiği, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandırdığı 'Keloğlan' masalı saat 15.00'te yayında olacak. 23 Nisan neşesi hafta sonu da devam edecek.