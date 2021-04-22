Son dakika: Nazlı Hamarat’ın ‘tehdit’ davasında flaş! "Gaffar Aydın öldürülme korkusu yaşıyor"

KARŞILIKLI DAVA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki-sanık sıfatında yer alan Nazlı Hamarat katılım sağladı. Duruşmada Nazlı Hamarat'ın tanıkları dinlendi. Tanık Alpay Aydın, ifadesinde "Beni bir gün arkadaşım aradı ve 'Biliyor musun Gaffar, Nazlı'nın özel yazışmalarını ve fotoğraflarını başka insanlara yolluyor?' dedi. Bende Nazlı'yı aradım böyle bir şeyden haberin var mı diye. Fotoğrafların, yazışmaların kendisine ait olduğunu, ayrıldığı erkek arkadaşının ısrarından vazgeçirmek için böyle yaptığını, Gaffar'ın da bu yazışma ve fotoğrafları ele geçirerek şantaj yaptığını öğrendim. Bunları basına vermekle tehdit etmiş. Benim Nazlı'nın şantaj ve tehdit mesajları çektiğine dair bilgim yoktur. Böyle bir şey varsa da Gaffar yapmıştır" dedi.