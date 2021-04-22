Haberler Günaydın Haberleri Oyuncu Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında Ragıp Savaş ve eşi duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:26 Son Güncelleme: 22.4.2021 15:01

Oyuncu ve eşinden 'ya sürpriz ziyaret! yayınında Ragıp Savaş ve eşi duygulandırdı...

Oyuncu Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında Ragıp Savaş ve eşi duygulandırdı...

'ın 'i olarak ekranlarda boy gösteren ve eşi ile Tatlı Sert programını ziyaret etti. programında ünlü oyuncu Ragıp Savaş ve eşini görenler hem şaşırdı hem de sürpriz ziyaretin nedenini merak etti. Annelerini korona sebebiyle kaybeden çift, Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrı için stüdyodaydılar. Kaybettiği kayınvalidesi için çocuklara tablet yardımında bulunan Ragıp Savaş ve eşi gönülleri fethetti. Ragıp Savaş ve eşi, Anlı'nın teklifi üzerine ziyaret sonrası da stüdyoda kalmaya devam etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bugün, Kuruluş Osman dizinde Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş ve eşi katıldı.

Müge Anlı 22 Nisan 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'ya Ünlü Oyuncu Ragıp Savaş'tan sürpriz

Bu sürprizi büyük bir mutlulukla karşılayan Anlı, misafirlerini "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek takdim etti.

MÜGE ANLI İLE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLER

Anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren çift, koronadan kaybettikleri anneleri adına hayır yapmak istediklerini söyledi. "Büyük hayranınız" diyen Savaş, "Sana gelmek istedik. Sağolsunlar yayına aldılar bizi." ifadelerini kullandı.

Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.

Annelerinin hayranı olduğu Müge Anlı'nın programı vasıtasıyla çocuklara tablet yardımı yapan Savaş ve eşi, bu hareketleriyle büyük takdir topladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyuncu Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında Ragıp Savaş ve eşi duygulandırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA