Oyuncu Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında Ragıp Savaş ve eşi duygulandırdı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bugün, Kuruluş Osman dizinde Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş ve eşi katıldı.
Müge Anlı 22 Nisan 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'ya Ünlü Oyuncu Ragıp Savaş'tan sürpriz
Bu sürprizi büyük bir mutlulukla karşılayan Anlı, misafirlerini "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek takdim etti.
MÜGE ANLI İLE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLER
Anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren çift, koronadan kaybettikleri anneleri adına hayır yapmak istediklerini söyledi. "Büyük hayranınız" diyen Savaş, "Sana gelmek istedik. Sağolsunlar yayına aldılar bizi." ifadelerini kullandı.
Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.