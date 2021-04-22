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Giriş Tarihi: 22.4.2021 08:35 Son Güncelleme: 22.4.2021 09:03

Magazin Haberleri: Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! nasıl?

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakımda! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı ’dan gelen haberi sevenlerini üzdü. Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Konuşma bozukluğu yaşayan Hakan Altun, riskiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Apar topar hastaneye kaldırılan Altun’un merak konusu oldu. 14 yıl önce beynindeki tümör sebebiyle ameliyat olan Altun’un, beş gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Altun’a programda eşlik eden ve de soluğu hastanede aldı.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Altun'un tetkikleri yapıldı.

Konuşma bozukluğu yaşayan ve bilinci açık olan Altun'un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; 2007'de beyin tümörü ameliyatı olan Altun'un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak.

İYİYİM ANNE

Hakan Altun, hastanedeki kontrollerinin ardından annesi Meral Altun ile görüntülü konuşarak durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hakan Altun'u hastanede, programdaki partnerleri Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile yapımcı Polat Yağcı yalnız bırakmadı.

2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu.

Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik.

Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakımda! Sağlık durumu nasıl?
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