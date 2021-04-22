SON DAKİKA... Ünlü şarkıcıdan iyi haber! Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, dün çekimler sırasında sırtında bir ağrı hissettiğini arkadaşlarına belirtmişti. Ekip arkadaşları tarafından hemen olaya müdahale edilerek hastaneye kaldırılan Altun'dan haber var...
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
Yakın arkadaşı Altun'u hastanede ziyaret eden Zafer Algöz hastane çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Algöz, Hakan Altun'un yoğun bakımdan çıktığını söyledi.
"BEYNİNE PIHTI ATTI"
Algöz ayrıca, Altun'un beynine pıhtı attığını ve ünlü şarkıcının yoğun bakımdan normal odaya alındığını söyledi.
GÖRÜŞME YASAĞI VAR
Görüşme yasağı olduğu için Altun ile görüşemediklerini belirten 59 yaşındaki oyuncu, yakın dostunun sağlık durumu hakkında edindiği bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı.
"DURUMU GAYET İYİ"
Algöz, "Şu an Hakan Altun'un durumu gayet iyi. 48 saat müşahede altında tutacaklardı ama yoğun bakımdan çıktı normal odaya aldılar. Bizim görüşmemiz yasak, her şey yolunda ve sağlıklı...Biliyorsunuz eskiden de beyinle ilgili bir operasyon geçirmişti. Bununla ilgili değil, sanıyorum aşırı yorgunluktan ya da çok çalışmaktan. Bildiğim kadarıyla beyne hafif bir kan pıhtısı atmış, o biraz rahatsız etmiş..."
"AMELİYATA GEREK YOK PAZARTESİ TABURCU OLACAK"
Algöz, "Her şey kontrol altında hiç ameliyata gerek yok. İki gün daha hastanede kalacak, sanırım pazartesi günü taburcu olur."