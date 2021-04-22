SON DAKİKA... Ünlü şarkıcıdan iyi haber! Hakan Altun yoğun bakımdan çıktı!

"DURUMU GAYET İYİ"

Algöz, "Şu an Hakan Altun'un durumu gayet iyi. 48 saat müşahede altında tutacaklardı ama yoğun bakımdan çıktı normal odaya aldılar. Bizim görüşmemiz yasak, her şey yolunda ve sağlıklı...Biliyorsunuz eskiden de beyinle ilgili bir operasyon geçirmişti. Bununla ilgili değil, sanıyorum aşırı yorgunluktan ya da çok çalışmaktan. Bildiğim kadarıyla beyne hafif bir kan pıhtısı atmış, o biraz rahatsız etmiş..."