Sosyal medyada kötü söz kul hakkına girer

ATV'de Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarında seyirciyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na bu kez ünlü sunucu Saba Tümer soru sordu: "Sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıyoruz. Ama bazen o paylaşımların altına kötü yorumlar yazılıyor, haksız eleştiriler yapılıyor ya da suçlamalarda bulunuluyor. Bunu yapanlar, kul hakkına girmiş olmuyor mu?"Hatipoğlu, şu yanıtı verdi: "Eskiden kul hakkı bir-iki kişi arasında yaşanırdı. Ama şimdi internette biri hakkında bir haber ya da yorum çıkıyor, onun hakkında da 50-100 bin kişi daha yorum yapıyor. Yanlış şey insanların aklında kalıyor. Birinin attığı yalan başlık ya da yorum hakkında yapılan her yeni yorum o günaha ortak yapar. Bunlar ödenmesi çok güç kul haklarıdır."