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Giriş Tarihi: 22.4.2021 11:23 Son Güncelleme: 22.4.2021 12:03

Türkiye bunu konuşuyor! O rap müziği 'diyaloglardan' yapılmış

Türkiye bunu konuşuyor! O rap müziği 'diyaloglardan' yapılmış

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği rap müzik yarışmasına katılan polis memuru, Bakan Soylu’nun klibi paylaşmasıyla gündem oldu. Polis memuru Okan İlhan'ın büyük alkış toplayan parçasının nasıl yapıldığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla rap müzik yarışması düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan Narko Yarışma Projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesapları üzerinden bir polis memurunun eserini paylaştı.

İstanbul Narkotik'te görevli Okan İlhan isimli polis memurunun yaptığı rap şarkısı ve klibi paylaşan Bakan Soylu, "İstanbul Narkotik'te görevli Polis Memuru Okan kardeşimiz de Rap Yarışmamız nedeniyle boş durmamış, eser yapmış. Değerlendirmeye alamasak da paylaşalım istedik" dedi.

GERÇEK KONUŞMALARI KONU EDİYOR

SABAH o parçanın nasıl yapıldığını öğrendi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik şubenin halihazırda yapmakta olduğu narkoanket projesi kapsamında şahıslara uygulanan yüz yüze anketlerde gerçekleşen diyaloglardan bu şarkı çıktı. Parça tamamen şubenin aldığı şahıslar ve polis memuru ile arasındaki geçen gerçek konuşmaları konu ediniyor...

DOĞAN ÇELİK/SABAH

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Türkiye bunu konuşuyor! O rap müziği 'diyaloglardan' yapılmış
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