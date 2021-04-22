Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 22 Nisan 2021 Perşembe Bugün burcunuzu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 22 Nisan 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ARKAYA BAKMAK YOK! DİYOR GÜNEŞ!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Neptün kontağı teknolojinin içine boydan boya düşeceğimiz günleri vurguluyor. Kripto para madenciliği çılgın bir noktaya ilerleyecek. 24 Temmuz 1963 kuruluşlu Satürn'ü Kova olan TÜBİTAK'ın ortaya çıkardığı projeler dış basında yer alacak.
Koç: Çevrende olup biten işler hakkında kuralları kendin koymak istiyorsun. Çevrende sorumluluklarını ihmal eden insanları istemeyebilirsin.
Boğa: Bireysel hareket ettiğinde kişisel huzurunu yakaladığını düşünüyorsun. Fakat istemeden karıdığın insanları bugün fark edebilirsin.
İkizler: Kariyer yaşamında gerçekleştirdiğin çalışmaları genişletmek isteyebilirsin. Özel hayatında aldığın yapıcı kararlar aile ilişkilerini düzenleyebilir.
Yengeç: Çalışan bir Yengeç burcuysan üst pozisyondaki kişiler ile düşünceleriniz çarpışabilir. Daha makul olduğunu onlara kanıtlamak istiyorsun.
Aslan: Gün içinde zaman zaman sabrı taşsa da kendini frenlemesini bilmek işine yarıyor. Temkinli davranmanın pozitif yansımaları gün içinde verimini artırıyor.
Başak: Kendini maddi anlamda rahatlatmak istiyorsun. Bu konuda atacağın önemli adımlar olabilir. Ortaklı bir işte çalışıyorsan, yeni anlaşmalara imza atabilirsin.
Terazi: Duygusal olarak kendini güvende hissetmek istiyorsun. Yakın arkadaşların tarafından düşüncelerinin önemsenmediği hissine kapılabilirsin.
Akrep: Karmaşık duygulardan arınıp karar mekanizmanı güçlendiriyorsun. İsteklerin doğrultusunda adım atman sana iyi geliyor.
Yay: Son zamanlarda artan iş yoğunluğunu bir şekilde kontrol altında tutmak isteyebilirsin. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Yay burcuysan; önemli bir kararlar alabilirsin.
Oğlak: Pratik ve akılcı çözümler üretiyorsun. İnsanlara bu konuda güven veriyorsun. Teknolojik konularda kendini ilerletmek isteyebilirsin.
Kova: Gün içinde yapacağın telefon görüşmeleri beklenmedik kararlar almana neden olabilir. Fakat her şarta hazırlıklı olan sağlamcı tarafın durumu göğüslüyor.
Balık: Heyecanlı ve duygusal davranabilirsin. Yaşadığın olumlu durumlar bu davranışını tetikliyor. İlişkisi olmayan bir Balık burcuysan eski sevgilinden mesaj alabilirsin.
ARKAYA BAKMAK YOK! DİYOR GÜNEŞ!
Odak kaybı sorunu hepimizin başına sıklıkla gelebilen bir şey. Güneş Boğa geçişinde güzel bu sorunu yaşayanlara haberler var! Hayatımızdan dikkatsizliği çıkarıyoruz. Şunu unutmayın, Güneş'in Boğaya geçmesi ve Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'ün Boğa burcunda seyredişi, diyet, estetik ve alışkanlık konuları için daha fazla efor içerisinde olacağımız anlamına geliyor. Kendimizi emniyette hissetme isteğimiz bu süreçte artarken, sebat ettiğimiz konularda çevremize gözü kara biri olacağımızın izlenimini vereceğiz.
Güneş Boğa burcundayken, estetisyenlere gitmek, çocuklarımızla ilgilenmek ve en önemlisi de kafamızı dağıtmak isteyeceğiz. Güneş – Boğa seyri kendine yatırım yapanları gözler önüne serecek.
Gezegenler Boğa Burcunda Örgütleniyor
Bugün itibariyle, Güneş'in, Merkür'ün ve Uranüs'ün Boğa burcunda hareket etmesiyle bir toprak stelyumu söz konusu olacak. Yani kısaca Boğa burcunda küçük çaplı bir örgütlenme meydana gelecek. Bu örgütlenme de Türkiye'nin Akrep burcunu yakından ilgilendirecek. Hepimizi ilgilendirecek ve süreç içerisinde en önemli tarih olan 25 Nisan'da, enteresan haberler almamız kuvvetle muhtemel.
Yatırım, alım satım ile ilgilenmek isteyenler, vergi affı, ek kredi sistemleri, yeni küçük torba yasalar… Bununla birlikte ekonomik aflar ve bankaların teşvik kredileri, taşınmak isteyenler… Kısacası 25 Nisan'da gerçekleşmesini istediğimiz konular hakkında olumlu dönüşler, güzel haberler gelebilir.
19 Nisan'dan 21 Mayıs'a kadar devam edecek olan günler, gözle görülür şekilde Boğa günleri olacak. Çünkü Boğa stelyumu, bütün Boğa burçlarını son derece yakından ilgilendiriyor;
"Özellikle bu Boğa günleri sadece Boğa burçlarını değil, bütün hepimizi yakından ilgilendirecek. Çünkü Türkiye'nin Natal haritasına, yani astroloji haritasına göre Boğa stelyumu meydana gelecek. Boğa burcunda inci tanesi gibi dizilmiş gezegenler, Türkiye'nin burcunda karşıtlık yapıyor olacak. Güneş, Türkiye'nin Jüpiter'ine de Venüs'üne de karşıtlık yapıyor olacak. "
Türkiye'nin Güneş'inin karşısında oluşacak olan bu stelyum, Venüsyen günler, çok güçlü olayları da beraberinde getirecek. En başta da hareketi tetikleyecek.
Hangi Konulara Kafa Yorduracak?