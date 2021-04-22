Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları: 22 Nisan 2021 Perşembe Bugün burcunuzu neler bekliyor?

ARKAYA BAKMAK YOK! DİYOR GÜNEŞ!

Odak kaybı sorunu hepimizin başına sıklıkla gelebilen bir şey. Güneş Boğa geçişinde güzel bu sorunu yaşayanlara haberler var! Hayatımızdan dikkatsizliği çıkarıyoruz. Şunu unutmayın, Güneş'in Boğaya geçmesi ve Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüs'ün Boğa burcunda seyredişi, diyet, estetik ve alışkanlık konuları için daha fazla efor içerisinde olacağımız anlamına geliyor. Kendimizi emniyette hissetme isteğimiz bu süreçte artarken, sebat ettiğimiz konularda çevremize gözü kara biri olacağımızın izlenimini vereceğiz.

Güneş Boğa burcundayken, estetisyenlere gitmek, çocuklarımızla ilgilenmek ve en önemlisi de kafamızı dağıtmak isteyeceğiz. Güneş – Boğa seyri kendine yatırım yapanları gözler önüne serecek.

Gezegenler Boğa Burcunda Örgütleniyor

Bugün itibariyle, Güneş'in, Merkür'ün ve Uranüs'ün Boğa burcunda hareket etmesiyle bir toprak stelyumu söz konusu olacak. Yani kısaca Boğa burcunda küçük çaplı bir örgütlenme meydana gelecek. Bu örgütlenme de Türkiye'nin Akrep burcunu yakından ilgilendirecek. Hepimizi ilgilendirecek ve süreç içerisinde en önemli tarih olan 25 Nisan'da, enteresan haberler almamız kuvvetle muhtemel.

Yatırım, alım satım ile ilgilenmek isteyenler, vergi affı, ek kredi sistemleri, yeni küçük torba yasalar… Bununla birlikte ekonomik aflar ve bankaların teşvik kredileri, taşınmak isteyenler… Kısacası 25 Nisan'da gerçekleşmesini istediğimiz konular hakkında olumlu dönüşler, güzel haberler gelebilir.