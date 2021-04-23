Arzu Sabancı Günaydın'a konuştu! Evinin bahçesinden yaptığı ‘Evde Kal’ çağrısı olay oldu

Tanıdığım en zarif insanlardan biri Arzu Sabancı. Kendisi de Covid-19'a yakalandığı için hastanede kaldı ve bu illetin insan vücudunu nasıl harap ettiğini de bizzat yaşayarak gördü. Bu tecrübesine dayanarak uyarılarda bulunması kadar insancıl bir şey olamaz. Kendisini geçmiş olsun demek için aradım. Covid- 19'u ağır geçirdiğini söyleyen Sabancı sözlerine şöyle devam etti: