Hadise O Ses Türkiye jüriliğinden de oldu! Hadise'nin yerine Aleyna Tilki mi jüri olacak?

Ünlü şarkıcı Hadise'nin, 2019 yılında Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası konuşulmaya devam ediyor.
Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu söylenmişti.
Ebru Gündeş ile boşanma hazırlığında olan Reza Zarrab ile adı anılan ve zor günler geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programının jüri üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edildi.
Güneş Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hadise, basına yansıyan haberlerden sonra O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri üyeliğinden feragat etmek zorunda kaldı.
Kulislerde konuşulan iddiaya göre, Hadise'nin yerine jüri koltuğuna Aleyna Tilki oturacak.
YAYIN YASAĞI TALEBİ REDDEDİLDİ
Yasak aşk iddialarının ardından yaptığı açıklamada "Kimse benim şerefimi ve namusumu lekeleyemez" diyen Hadise konuyla ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirtmek istemiş ancak talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.