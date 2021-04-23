Komşunun internetini izinsiz kullanmak caiz mi?

ATV'de Ramazan boyunca iftar ve sahur programlarında seyirciyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na önceki gün yine ilginç bir soru geldi. Sahur programına Zoom üzerinden bağlanan genç bir kız, "Komşumun kablosuz internetini izinsiz kullandım. Bu durum kul hakkına girer mi?" diye sordu. Hatipoğlu, bunun kul hakkı olduğunu söyleyip genç kıza "Komşuna bunu haber ver ve helallik iste" diye nasihat etti.Nihat Hatipoğlu'nun önceki akşamki iftar programını Demet Akalın eşi Okan Kurt ile izleyip paylaşım yaptı. Akalın, Hatipoğlu'nun iftar duası yaptığı sırada ona eşlik eden eşi Okan Kurt'un fotoğrafını çekip paylaştı.