MinikaÇOCUK’un 23 Nisan ekranı çok eğlenceli

MinikaÇOCUK, 23 Nisan özel ekranı ile bayramın neşesine neşe, eğlencesine eğlence katıyor! 'Kukuli', 23 Nisan'a özel en güzel bölümleri; hemen arkasından da ezbere söylenilen dillere dolanan şarkıları ile ekrana geliyor. Tinky, Minky, DütDüt ve Misliva'nın da ortak olacağı eğlenceye herkes davetli! 'Neşeli Dünyam'da ise eğlenceli kardeşler Neşe ve Mutlu'yu 23 Nisan heyecanı sardı. Mutlu, ablası Neşe'yle birlikte 23 Nisan'ı kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan'ın en özel anı tabii ki bir büyüğün koltuğuna oturmak öyle değil mi? Bakalım Mutlu kimin koltuğuna oturacak?