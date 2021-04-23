Son Dakika Magazin Haberleri: Lenfoma tedavisi gören genç oyuncu Arif Güloğlu’ndan haber var! Cenan Adıgüzel açıkladı!

İLAYDA ALİŞAN'LA AŞK MI YAŞIYOR?

Cenan Adıgüzel, kendisi gibi oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşadığı iddialarına, "Yok, her takipleştiğimizle ilişkimi mi yaşayacağız? Öyle bir şey yok. İlayda'yla orada tanıştık, ondan sonra sohbet ettik" şeklinde yanıt verdi.