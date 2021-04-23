Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den şaşırtıcı 23 Nisan açıklaması: Gençlerin hali harap!

Birçok şarkısı ve farklı tarzıyla her zaman magazin gündemine gelen ve gündemde kalmayı başaran ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yeni ve bir o kadar da şaşırtıcı bir açıklama daha geldi. Bu kez ise bu açıklama 23 Nisan ile ilgili oldu.

SORULARA CEVAP VERDİ

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden özellikle de bugün soru yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı Ekinci, '23 Nisan'ı neden kutlamadınız?' sorusuna sosyal medya üzerinden cevap verdi.