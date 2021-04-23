Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den şaşırtıcı 23 Nisan açıklaması: Gençlerin hali harap!

Birçok şarkısı ve farklı tarzıyla her zaman magazin gündemine gelen ve gündemde kalmayı başaran ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yeni ve bir o kadar da şaşırtıcı bir açıklama daha geldi. Bu kez ise bu açıklama 23 Nisan ile ilgili oldu.
SORULARA CEVAP VERDİ
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden özellikle de bugün soru yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı Ekinci, '23 Nisan'ı neden kutlamadınız?' sorusuna sosyal medya üzerinden cevap verdi.
"GENÇLERİN HALİ HARAP"
Tuğba Ekinci, "Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!" şeklinde bir açıklama yaptı.
HEM BEĞENİ HEM TEPKİ ALDI
Bu açıklamayı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıya birçok yorum geldi. Kimisi Ekinci'nin yaptığı açıklamayı beğenirken, kimi takipçiler de bu açıklamaya tepki gösterdi.