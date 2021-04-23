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Giriş Tarihi: 23.4.2021

Yeni kliniğe yıkım kararı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Yeni kliniğe yıkım kararı

Cemiyet hayatının tanınmış diş hekimi , sit alanında kaçak inşaat yapmaya başlayınca Belediyesi villayı mühürleyip yıkım kararı aldı

KAÇAK İNŞAAT YAPTI
Cemiyet hayatının tanınmış diş hekimi Emek Külür'ün başı inşaat işleriyle belaya girdi. Sosyetik dişçi, Levent'te açmak istediği klinikte problem yaşadı.



Külür, sit alanında kaçak inşaat yapmaya başlayınca Beşiktaş Belediyesi villayı mühürleyip yıkım kararı aldı.



YAPI ESKİ HALİNE GETİRİLSİN
Yıkım kararından sonra şimdi de devreye Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu girdi ve yapının eski haline getirilmesi için karar alındı.



Külür, bunun üzerine villayı tadilat öncesi haline getirmek zorunda kaldı. Ayrıca villanın kapısındaki mührün kırıldığı görüldü.
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Yeni kliniğe yıkım kararı
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