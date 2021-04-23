Yeni kliniğe yıkım kararı

Cemiyet hayatının tanınmış diş hekimi Emek Külür'ün başı inşaat işleriyle belaya girdi. Sosyetik dişçi, Levent'te açmak istediği klinikte problem yaşadı.Külür, sit alanında kaçak inşaat yapmaya başlayınca Beşiktaş Belediyesi villayı mühürleyip yıkım kararı aldı.Yıkım kararından sonra şimdi de devreye Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu girdi ve yapının eski haline getirilmesi için karar alındı.Külür, bunun üzerine villayı tadilat öncesi haline getirmek zorunda kaldı. Ayrıca villanın kapısındaki mührün kırıldığı görüldü.