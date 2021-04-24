Haberler Günaydın Haberleri Ressam karısını döven profesöre 5 ay hapis
Giriş Tarihi: 24.4.2021

Ressam karısını döven profesöre 5 ay hapis

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ressam karısını döven profesöre 5 ay hapis

Ressam , kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi Prof. Dr. 'i savcılığa ihbar etti. Mahkeme, Prof. Dr. Benhabib'i 5 ay hapis cezasına çarptırdı

Ressam Şeli Benhabib, kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi ünlü jinekolog Prof. Dr. Moşe Benhabib'i savcılığa ihbar etti.



Yapılan yargılamada bilirkişiye inceletilen telefon görüşmelerinde doktorun, eşine "Yemin ediyorum öyle adamlar tanıyorum ki, mahvettiririm seni. Korkarsın o adamları görmekten. Doğduğuna pişman ettiririm, yaşatmam seni… Ben hayvan terbiyecisiyim" gibi sözler kullandığı tespit edildi. Mahkeme, Prof. Dr. Benhabib'i 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ressam karısını döven profesöre 5 ay hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA