Ressam karısını döven profesöre 5 ay hapis

Ressam Şeli Benhabib, kendisine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi ünlü jinekolog Prof. Dr. Moşe Benhabib'i savcılığa ihbar etti.Yapılan yargılamada bilirkişiye inceletilen telefon görüşmelerinde doktorun, eşine "Yemin ediyorum öyle adamlar tanıyorum ki, mahvettiririm seni. Korkarsın o adamları görmekten. Doğduğuna pişman ettiririm, yaşatmam seni… Ben hayvan terbiyecisiyim" gibi sözler kullandığı tespit edildi. Mahkeme, Prof. Dr. Benhabib'i 5 ay hapis cezasına çarptırdı.