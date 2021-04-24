Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Nisan 2021 Cumartesi! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ASTRODETOKS" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Uranüs kavuşumu, 7 Nisan 1948 kuruluşlu Dünya Sağlık Örgütü yine konuşulacak. Bu sefer sağlıkçılar ve bilim adamlarına karşı uygulayacağı tedbirleri ve yaptırımları konuşacağız. Sosyal medya ortamlarında birçok hekim ve bilim adamının videoları kaldırılabilir.
Koç: Geçmişin izlerini taşıman seni gün içinde zaman zaman yorabilir. Bu konuda sana destek olan yakın arkadaşlarına minnettarlığını gösterebilirsin.
Boğa: Bugün oldukça aktif olacağın bir gün yaşayabilirsin. Kendi işinin sahibi bir Boğa burcuysan fedakârlık olmadan başarının da gelmeyeceğini biliyorsun.
İkizler: Bazı programların bugün iptal olabilir. Plansızlık durumunu fırsata çevirmek için elinden geleni yapabilirsin. Sosyal hayattaki monotonluk canını sıkmıyor.
Yengeç: Bugün karşılaşacağın eski dostlar sana eskiden hissettiğin duyguları hissettirebilir. Hayatını bir süredir başka insanlara göre şekillendiriyorsan bu durum seni gerebilir.
Aslan: Başarısızlıklarına sürekli bahaneler bulan kişilerden değilsin. Kendine olan inancın ağır basıyor. Öğrenmeye isteğinin artması seni başka başka araştırmalara itebilir.
Başak: Son gelişmeler ile bazı projelerinden cayma kararı alabilirsin. İlişkisini yeni sonlandırmış bir Başka burcuysan ilişkin ile alakalı konularda sessiz kalmak istiyorsun.
Terazi: 12.48'den 18.05'e kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Öğleden sonrası için yaptığın planları ertelemen gerekebilir.
Akrep : 12.48'den 18.05'e kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. İşlerinin yoğun temposu motivasyon eksikliğine neden olabilir. Beslenme tarzına dikkat ediyorsun.
Yay: 12.48'den 18.05'e kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Kariyer yaşamında hırslı bir insansın. Çalışan bir Yay burcuysan çalışma arkadaşların ile tartışabilirsin.
Oğlak: 12.48'den 18.05'e kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Güvenilirliğinin sorgulandığını hissetmek seni huzursuz yapıyor.
Kova: 12.48'den 18.05'e kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Yaşam standartlarını ileri seviyeye taşımak için kişisel gelişimine önem verebilirsin.
Balık: 12.48'den 18.05'e kadar Ay, boşlukta hareket ediyor. Korkuların ile yüzleşmekten korkmuyorsun. Problemlerden kaçmak yerine onlarla yüzleşeceksin.
ASTRODETOKS
Gezegenlerin kişisel hayatımıza yön verdiği bugünlerde sizlere naçizane astrodetoks önerileriyle yaklaşacağım. Gelin, neler yapabileceğimize şöyle bir bakalım.
Nisan'a elveda demeye hazırlanıyoruz. Belki çok sıkıldınız belki çok bunaldınız. Öyleyse üzerinizdeki ataleti atmanın vakti geldi. Bütün bu zor süreçleri geride bırakmaya hazır mısınız? Rahatlama ve ferahlamayı temsil eden mavi rengi, mayıs ayı ile birlikte yaşamımızda kendisini daha çok hissettirecek. İşte yaz aylarına formda girmeniz için önemli ipuçları… Keyifli okumalar.
Erken Kalkan Yol Alır
Doğanın kendini yenilemeye başladığı bugünlerde, vücudunuzda yenilenme sürecine başlıyor. Doğru bir yenilenme süreci içerisinde detoks önemli bir yere sahiptir. Doğru bir yenilenme süreci, sizi her türlü zorlu koşula hem fiziksel hem de mental olarak hazırlar.
Yaza Yaklaşırken Neler Yapabiliriz?
Su, yaşamımız için zorunlu ihtiyaçlarımızın başında gelir. Su tüketmeniz, cildiniz içinde son derece faydalıdır. Günlük hareketiniz için gerekli enerjiyi size sağlar. Her sabah güne su içerek başlamanız size oldukça fayda sağlar. Her öğünden önce su içmelisiniz. Ayrıca, sindirimi kolaylaştırması için her sabah 1 bardak limonlu ılık su içmenizin faydasını da ilerleyen zamanlarda görebilirsiniz.
Yanlış beslenme vücudunuzda toksin oluşmasının en büyük nedenlerinden biridir. O yüzden gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin doğru olmasına özen gösterin. Yaz aylarında sizin için en doğru tercih sebze ağırlıklı beslenmek olacaktır. Ayrıca mevsime uygun gıdaları tüketmeyi de göz ardı etmeyin.
Düzenli beslenme detoks için oldukça önemlidir. Gün içerisinde doğru planlama ile tüketeceğiniz besinler, aradığınız dinamik görüntü için size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Hiçbir öğünü ihmal etmeyin.
Toksinlerin yıprattığı organların en başında karaciğer gelir. Karaciğerinizi korumak için doğru beslenme de son derece gereklidir ama tek başına yetmez. Beslenmenize, spor ile destek olabilirsiniz. Düzenli olarak spor hem detoks hem de yaşamınız için son derece önemlidir. Spor yapmak aynı zamanda vücudunuzdaki kan dolaşımını da hızlandırdığı için hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir.