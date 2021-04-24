Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 24 Nisan 2021 Cumartesi! Bugün burcunuzda neler var?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ASTRODETOKS" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ

Astrogündem: Merkür-Uranüs kavuşumu, 7 Nisan 1948 kuruluşlu Dünya Sağlık Örgütü yine konuşulacak. Bu sefer sağlıkçılar ve bilim adamlarına karşı uygulayacağı tedbirleri ve yaptırımları konuşacağız. Sosyal medya ortamlarında birçok hekim ve bilim adamının videoları kaldırılabilir.

Koç: Geçmişin izlerini taşıman seni gün içinde zaman zaman yorabilir. Bu konuda sana destek olan yakın arkadaşlarına minnettarlığını gösterebilirsin.

Boğa: Bugün oldukça aktif olacağın bir gün yaşayabilirsin. Kendi işinin sahibi bir Boğa burcuysan fedakârlık olmadan başarının da gelmeyeceğini biliyorsun.

İkizler: Bazı programların bugün iptal olabilir. Plansızlık durumunu fırsata çevirmek için elinden geleni yapabilirsin. Sosyal hayattaki monotonluk canını sıkmıyor.