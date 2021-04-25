‘Çok mutlu bir insanım’

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'i ağırladı. Yalnız bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Ata Demirer, "Yalnızlığı tercih eden bir çocukmuşum annem öyle söylüyor. Çünkü hem çocuk olup hem şişko olmak çok zor bir şeydi" dedi ve ekledi, "İşimi çok seviyorum, çok mutluyum. Hayata çok şükrediyorum, hayat beni çok mutlu etti. Aslında ben mutlu bir insanım.'' Ata Demirer yeni filmin müjdesini de verdi. Bir Bursa filmi. 1980'li yıllarda geçiyor.