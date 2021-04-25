Haberler Günaydın Haberleri Demet Şener ile Cenk Küpeli barıştı mı? Sürpriz bir şekilde boşanmışlardı…
Giriş Tarihi: 25.4.2021 11:00 Son Güncelleme: 25.4.2021 11:00

ile barıştı mı? Sürpriz bir şekilde boşanmışlardı…

Demet Şener ile Cenk Küpeli barıştı mı? Sürpriz bir şekilde boşanmışlardı…

Sürpriz bir şekilde boşanan ile magazin gündeminden düşmüyor. İş insanı Cenk Küpeli ile eski manken Demet Şener, 1,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Bir hafta içinde iki kez eski eşinin 'nda bulunan ofisine gelen Cenk Küpeli'nin, Demet Şener'le yeniden barıştığı konuşuluyor.

Demet Şener, Cenk Küpeli'nin yeniden barıştığı iddia edildi. Küpeli'nin bir hafa içinde iki kez eski eşi Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

DEMET ŞENER SORUSU!

Milliyet'in haberine göre; Geçtiğimiz gün Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelen Küpeli, çıkışta kameralara takıldı.

Cenk Küpeli, yaklaşık üç saat ofiste kaldıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

"Demet Hanım'la yeniden mi barıştınız? Yoksa iş ortaklığımız devam mı ediyor?" sorularını duymazlıktan gelen Küpeli, hızlı adımlarla otoparkta bulunan aracını aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.

İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti.

Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, Ocak 2021'de Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde boşandı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

BOŞANMANIN PERDE ARKASI!

Evliliklerinin başında eşi Cenk Küpeli'nin çocuk istemesini olumlu karşılayan Demet Şener'in, çocuklarının büyümesi ve evliliğin ardından tekrar iş hayatına dönerek kendi markasını kurması ile yeni çocuk isteğini rafa kaldırdığı iddia edildi.

Bu karar sonrası Cenk Küpeli ve Demet Şener konuşup dostça bu birlikteliği bitirmeye karar verdiler.

Anlaşmalı bir şekilde ayrılan ikilinin, birbirlerinden maddi ve manevi talepleri olmadı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

İkilinin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu öğrenildi.

Demet Şener, verdiği bir röportajda, "Çocuk istiyor musunuz?" sorusuna "Kısmet" cevabını vermişti.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Şener ile Cenk Küpeli barıştı mı? Sürpriz bir şekilde boşanmışlardı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA