Demet Şener ile Cenk Küpeli barıştı mı? Sürpriz bir şekilde boşanmışlardı…

Demet Şener, Cenk Küpeli'nin yeniden barıştığı iddia edildi. Küpeli'nin bir hafa içinde iki kez eski eşi Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelmesi kafalarda soru işareti bıraktı.
DEMET ŞENER SORUSU!
Milliyet'in haberine göre; Geçtiğimiz gün Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelen Küpeli, çıkışta kameralara takıldı.
Cenk Küpeli, yaklaşık üç saat ofiste kaldıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
"Demet Hanım'la yeniden mi barıştınız? Yoksa iş ortaklığımız devam mı ediyor?" sorularını duymazlıktan gelen Küpeli, hızlı adımlarla otoparkta bulunan aracını aldıktan sonra evinin yolunu tuttu.
İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini noktalayan Demet Şener, boşanmasından kısa süre sonra Cenk Küpeli ile evlenmişti.
Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, Ocak 2021'de Bakırköy 12. Aile Mahkeme'sinde boşandı.
BOŞANMANIN PERDE ARKASI!
Evliliklerinin başında eşi Cenk Küpeli'nin çocuk istemesini olumlu karşılayan Demet Şener'in, çocuklarının büyümesi ve evliliğin ardından tekrar iş hayatına dönerek kendi markasını kurması ile yeni çocuk isteğini rafa kaldırdığı iddia edildi.
Bu karar sonrası Cenk Küpeli ve Demet Şener konuşup dostça bu birlikteliği bitirmeye karar verdiler.
Anlaşmalı bir şekilde ayrılan ikilinin, birbirlerinden maddi ve manevi talepleri olmadı.