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Giriş Tarihi: 25.4.2021

Genç kızın sorusu Hatipoğlu’nu güldürdü: Müslüman mıdır?

Genç kızın sorusu Hatipoğlu’nu güldürdü: Uzaylılar Müslüman mıdır?

Prof. Dr. ile İftar ve Sahur programlarına bağlanan izleyiciler sorularına yanıt arıyor. Gençlerin yoğun ilgisinin olduğu programda Hatipoğlu, her soruya cevap vererek izleyicinin kafasındaki soru işaretlerini gideriyor

İZLEYİCİDEN YOĞUN İLGİ
ATV ekranında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur programlarına, özellikle gençlerin yoğun ilgisi var. Önceki akşam yayına Zoom üzerinden yapılan bağlantıyla konuk olan İremnur Saraçoğlu adlı genç kızın ilginç sorusu Hatipoğlu'nu güldürdü. Saraçoğlu, "Uzaylılar Müslüman mıdır?" diye sordu.

HAYAT VARSA...
HATİPOĞLU ise "Uzayda kimse var mı bilmiyoruz. Kur'an'da yer ve göktekiler var. Bizim dünyamız dışındaki her yer gökteki demektir. Eğer orada ruhlardan ve meleklerden başka bir hayat varsa mutlaka Allah onlara peygamber göndermiştir. Mevcut olsalardı sevgili peygamberimizden haberdar olurlardı" şeklinde cevap verdi.
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Genç kızın sorusu Hatipoğlu’nu güldürdü: Uzaylılar Müslüman mıdır?
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