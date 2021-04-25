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Giriş Tarihi: 25.4.2021 13:21 Son Güncelleme: 25.4.2021 13:21

’ın yeni bölümü nefes kesecek! Savcı bey ölüyor mu?

‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek! Savcı bey ölüyor mu?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu ’a ait; genel yönetmenliğini ’ın ve başrolünü karakteriyle ’in üstlendiği ‘’, ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtımda, Osman Bey ve Alplerinin, Bizans-Moğol ittifakına karşı giriştiği ölüm kalım savaşına yer verildi. Fragmanda Osman Bey’in ağabeyi Savcı Bey, Bizans komutanı tarafından sırtından hançerlendi. Kuruluş Osman’ın 56. Bölümünde bakın neler olacak?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın 28 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümü büyük sürprizlere sahne olacak.

Dizinin 56'ncı bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı büyük ses getirirken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtımda, Osman Bey ve Alplerinin, Bizans-Moğol ittifakına karşı giriştiği ölüm kalım savaşına yer verildi. Fragmanda Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey, Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendi.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Savcı Bey'in "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözleri, Savcı Bey öldü mü sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda yer alan Savcı Bey'in eşi Lena Hatun'un feryadının yer aldığı sahne de yürekleri dağladı.

Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı... "Ya zafer, ya da ölüm..." | Video

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
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‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek! Savcı bey ölüyor mu?
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