‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümü nefes kesecek! Savcı bey ölüyor mu?

Savcı Bey'in "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözleri, Savcı Bey öldü mü sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda yer alan Savcı Bey'in eşi Lena Hatun'un feryadının yer aldığı sahne de yürekleri dağladı.

Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı... "Ya zafer, ya da ölüm..." | Video