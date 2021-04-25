Pandemi döneminde kolonya üretimimiz 3.5 kat arttı

Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ile bir araya geldik. Marka ile olan yolculuğunu, hayallerini pandemi dönemini ve yeni projelerini konuştuk.Benim hayallerim hiç bitmez, dolayısıyla hep nasıl daha iyisini yapabilirim diye düşünüyor ve çalışıyorum. 2004 yılında tesadüfler sonucu, Rebul'ün 4. kuşak temsilcisi Kerim Müderrisoğlu ve aile dostumuz Korel Bingöl ile yollarımız kesişti ve ortak olduk. Tam 17 senedir birlikte çok güzel işlere imza attık. Hem yurt içinde hem yurt dışında dünya markası olma yolunda hızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu an Türkiye'de 19 mağazamız bulunmakta. Yurt dışında 5 ülkede 20 mağazamızla ve 9 ülkede 500'e yakın seçilmiş butik (shop in shop) ve online satış kanallarıyla müşterilerimize ulaşıyoruz.2021 senesinde yurt dışı yatırımlarımız devam ediyor; dünyanın farklı noktalarında toplam 15 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. Türk kolonyasını dünyanın dört bir yanında tanıtmaya devam ediyoruz.Pandemi günlerinde, büyük bir sorumlulukla müşterilerimizin hep yanında olduk. Pandemi döneminde tabii ki kolonyaya inanılmaz bir talep oldu. Virüsleri yok etmeye yardımcı olan 80 derece etil alkol oranı ile en güvenli hijyeni sağlayan markalar arasındaydık.Pandemi döneminde alkol tedarikinin en zor olduğu zamanda dahi, alkol kalitesinden kesinlikle ödün vermedik.Stoklarımız başta yeterli olmasına rağmen, ilerleyen günlerde inanılmaz artan talebin hepsini karşılayamadık açıkçası. Üretimimizi ve tedarik zincirimizi zorlu şartlarda devam ettirirken, talep edilen ürünleri yetiştirmeye çalışmak bile bizim için milli bir vazifeydi.En üst seviyede hijyen önlemlerimizi alarak üretime devam ettik.Bu dönemde kolonya üretimimiz 3.5 katına çıktı. Eski fabrikamızdaki tüm üretim hatlarını kolonyaya çevirerek tam kapasite kolonya ürettik. Kolonyalı el mendillerimiz, sabunlarımız ve durulama gerektirmeyen el temizleme jelimizde de büyük talep artışları oldu.Rebul Şirketler Grubu için, 2020'nin en büyük yatırımı, yeni fabrikamız oldu. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20 bin metre karelik yeni fabrikamız. Bütün bunlarla birlikte sürdürülebilirlik de hem üretimde hem ürün geliştirmede ana odaklarımızdan biri, bu konuda çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yeniden doldurulabilir kolonyalarımızda özel mesaj ya da isme özel etiketlerle, imza parfümlerimiz de ise baş harfleri ile ürünlerimizi kişiye özel hale getiriyoruz. Ek olarak; mağazacılık da hepimizin bildiği gibi değişiyor, dönüşüyor. Mağazacılık ve online, artık bir bütün.