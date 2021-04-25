Semiha Yankı şarkıcı Anıl Petek’i darp mı etti? Şiddet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü!

Şarkıcı Anıl Petek, sanatçı Semiha Yankı tarafından şiddete uğrağını iddia etti. Darp raporu aldığını belirten Petek, savcılığa giderek şikâyetçi olduğunu söyledi.
Hürriyet'in haberine göre; Anıl Petek, Semiha Yankı tarafından şiddete uğrağını öne sürdü.
Yaşadıklarını sosyal medya hesabında yaptığı yayında anlatan Petek, Semiha Yankı'yı 10 yıldır tanıyorum.
Kostümlerini ara ara ben dikiyordum. Uzun zamandır görüşmek istemiyordum. Bana, sosyal medyadan küfürler yazdı.
Dün sokakta kendi halimle yürüyordum, yanımdan arabayla geçerken 'Seni tenhada kıstırırım. Sen kimsin?' diyerek hakaret etti.
Yanına gittiğimde gözüme yumruk attı. Arabanın içinde geri yatarak bana tekme attı. Ben de kendimi savunmak için saçını çektim, tişörtünü yırttım ve geriye doğru çekildi" ifadelerini kullandı.