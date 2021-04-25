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Giriş Tarihi: 25.4.2021 11:33 Son Güncelleme: 25.4.2021 11:39

şarkıcı ’i mı etti? iddiaları gündemine bomba gibi düştü!

Semiha Yankı şarkıcı Anıl Petek’i darp mı etti? Şiddet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü!

Ünlü şarkıcı , sanatçı tarafından şiddete uğrağını etti. Anıl Petek’in iddiaları gündemine bomba gibi düştü. raporu aldığını belirten Anıl Petek, savcılığa giderek şikâyetçi olduğunu söyledi. Semiha Yankı ise konu hakkında konuşmak istemediğini ifade etti ve “Konu ile ilgili yorum yapmayacağım. Karşı taraf ne söylerse söylesin diye konuştu. İşte Anıl Petek ile Semiha Yankı arasından geçen olayın tüm detayları…

Şarkıcı Anıl Petek, sanatçı Semiha Yankı tarafından şiddete uğrağını iddia etti. Darp raporu aldığını belirten Petek, savcılığa giderek şikâyetçi olduğunu söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Anıl Petek, Semiha Yankı tarafından şiddete uğrağını öne sürdü.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabında yaptığı yayında anlatan Petek, Semiha Yankı'yı 10 yıldır tanıyorum.

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Kostümlerini ara ara ben dikiyordum. Uzun zamandır görüşmek istemiyordum. Bana, sosyal medyadan küfürler yazdı.

Dün sokakta kendi halimle yürüyordum, yanımdan arabayla geçerken 'Seni tenhada kıstırırım. Sen kimsin?' diyerek hakaret etti.

Yanına gittiğimde gözüme yumruk attı. Arabanın içinde geri yatarak bana tekme attı. Ben de kendimi savunmak için saçını çektim, tişörtünü yırttım ve geriye doğru çekildi" ifadelerini kullandı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Darp raporu alarak Yankı'dan şikâyetçi olduğunu ifade eden Petek, geri adım atmayacağını söyledi.

"NE SÖYLERSE SÖYLESİN!"

Semiha Yankı ise konu hakkında konuşmak istemediğini ifade etti ve "Konu ile ilgili yorum yapmayacağım. Karşı taraf ne söylerse söylesin diye konuştu.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
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Semiha Yankı şarkıcı Anıl Petek’i darp mı etti? Şiddet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü!
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