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Giriş Tarihi: 25.4.2021 10:30 Son Güncelleme: 25.4.2021 11:03

Magazin Haberleri: ’in eski eşi Kuzey’in bakıcısını mı etti? iddialarına !

Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan Kuzey’in bakıcısını darp mı etti? Şiddet iddialarına jet yanıt!

’in eski eşi ’ın oğlu Kuzey’in bakısını ettiği iddiaları magazin gündemine olarak düşmüştü. Oğlunun bakıcısına uyguladığı iddia edilen Feyza Aktan . Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey’in bakıcısı Gülnaz’ın bacaklarına ’nin makyaj yaptığı iddia edildi. Feyza Aktan, şiddet iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek olayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Eski çiftin oğlu Kuzey'in bakıcılığını yapan Özbek asıllı Gülnaz'ın dizleri morarmış görüntüleri ortaya çıktı.

Özcan Deniz'in evde çektiği 'Senkron' adlı dizide de oynayan Gülnaz bunu kendisine Feyza Aktan'ın yaptığını söyledi. Sessizliğini bozan Feyza Aktan "Beni şikayet edip kanunen hakkını arayacağı merciler var. Onu bu hale ben getirmedim" dedi.

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'OLAYLA ALAKAM YOK'

Posta'nın haberine göre; Feyza Aktan sözlerine şöyle devam etti: "Gülnaz 2 sene benimle çalıştı. 7 ay önce işine son verdim. Benim işine son verdiğim gün Özcan'ın yanında işe başladı.

7 ay sonra böyle bir fotoğrafın çıkmasına şaşırdım. Olayla alakam yok. Asla kaba kuvvet kullanmam.

Bu tarz haberlerle gündeme geldiğim için çok üzülüyorum" dedi.

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Feyza Aktan'ın Özcan Deniz ile birlikte rol aldığı 'Senkron' adlı dizide kendisine yapılan şiddet içerikli makyajı Özcan Deniz'in makyöz kardeşi Sibel Semerci'nin yaptığı öğrenildi.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan Kuzey’in bakıcısını darp mı etti? Şiddet iddialarına jet yanıt!
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