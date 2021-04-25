Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan Kuzey’in bakıcısını darp mı etti? Şiddet iddialarına jet yanıt!

Özcan Deniz'in evde çektiği 'Senkron' adlı dizide de oynayan Gülnaz bunu kendisine Feyza Aktan'ın yaptığını söyledi. Sessizliğini bozan Feyza Aktan "Beni şikayet edip kanunen hakkını arayacağı merciler var. Onu bu hale ben getirmedim" dedi.