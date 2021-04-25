Son dakika: Usta oyuncu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

'Perili Ev', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Cümbüşiye', 'Mesela Dedik', 'Perihan Abla', 'Güler misin Ağlar Mısın' isimli televizyon dizilerinin yanı sıra 'Vay Başıma Gelenler', 'Köşe Kapmaca', 'Doktor' ve 'Köyden İndim Şehre' isimli sinema filmlerinde rol alan Koruyan'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Türk sinemasının hafızalarda yer etmiş Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi pek çok ismi ile kamera karşısına geçmiş olan Koruyan, Bodrum'daki sanat çalışmalarına verdiği destekle de biliniyordu. Koruyan'ın cenazesi bugün öğlen Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.