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Giriş Tarihi: 25.4.2021 18:52 Son Güncelleme: 25.4.2021 19:43

Son dakika: Usta oyuncu hayatını kaybetti

DHA
Son dakika: Usta oyuncu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti

Son Dakika... Ünlü dizi ve sinema oyuncusu 'dan kötü haber geldi. 'nın ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncunun kalp krizi geçridiği öğrenildi. 75 Yaşındaki Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA HABERİ...Kızılağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan, bugün saat 04.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Koruyan yolda yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından Koruyan'ın ölümünü "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" diye, duyurdu.

'Perili Ev', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Cümbüşiye', 'Mesela Dedik', 'Perihan Abla', 'Güler misin Ağlar Mısın' isimli televizyon dizilerinin yanı sıra 'Vay Başıma Gelenler', 'Köşe Kapmaca', 'Doktor' ve 'Köyden İndim Şehre' isimli sinema filmlerinde rol alan Koruyan'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Türk sinemasının hafızalarda yer etmiş Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi pek çok ismi ile kamera karşısına geçmiş olan Koruyan, Bodrum'daki sanat çalışmalarına verdiği destekle de biliniyordu. Koruyan'ın cenazesi bugün öğlen Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Son dakika: Usta oyuncu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti
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