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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:04 Son Güncelleme: 25.4.2021 12:25

Türkiye Kardeşlerim’i izledi! Sosyal medyada da büyük ilgi gördü…

Türkiye Kardeşlerim’i izledi! Sosyal medyada da büyük ilgi gördü…

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 10. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu. Yönetmenliğini ’nin yaptığı, senaryosunu ’nin kaleme aldığı, , , , , , , , , , , , gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle atv’de!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %10,15 izlenme oranı ve %20,79 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video

Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #GelsinHayat etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Daha iyi bir hayat daha insan gibi yasamak isteyen Ömer, alışık olmadığı bu çevreye uyum sağlamakta zorlanır.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Yaptığı bu seçim Ömer'in başına beklemediği bir dert acar.

Doruk ise Asiye'nin gönlünü ve güvenini kazanmak için elinden geleni yapar.

Eve ve kardeşlerine geri dönen Ömer'i ise polisler beklemektedir. Kardeşlerine sahip çıkmaya çalışan Kadirin bu kez isi çok zordur.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
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Türkiye Kardeşlerim’i izledi! Sosyal medyada da büyük ilgi gördü…
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