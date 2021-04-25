Türkiye Kardeşlerim’i izledi! Sosyal medyada da büyük ilgi gördü…

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video

Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #GelsinHayat etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Daha iyi bir hayat daha insan gibi yasamak isteyen Ömer, alışık olmadığı bu çevreye uyum sağlamakta zorlanır.