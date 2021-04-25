Ümit Hipokrat yeminini unuttu! Bir Zamanlar Çukurova sosyal medyaya damga vurdu!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz Perşembe akşamı yayınlanan final sahnesinde, hamile olduğunu düşünen Züleyha, doktora giderken yağ dökülen yolda otomobilinin hâkimiyeti yitirdi ve bir ağaca çarptı!