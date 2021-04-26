Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in ayakkabısı rekor fiyata satıldı!

ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

1.8 MİLYON DOLARA SATILDI

Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, West'in "Nike Air Yeezy 1" model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığı belirtildi.