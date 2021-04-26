Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West'in ayakkabısı rekor fiyata satıldı!

ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.
1.8 MİLYON DOLARA SATILDI
Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, West'in "Nike Air Yeezy 1" model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığı belirtildi.
"ŞİMDİYE KADAR HALKA AÇIK SATIŞTA EN YÜKSEK FİYAT REKORU KIRILDI"
Söz konusu spor ayakkabılarının "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi.
MİCHEAL JORDAN'IN AYAKKABISI 615 BİN DOLARA ALICI BULMUŞTU
New York merkezli Christie's Müzayede Evi tarafından Ağustos 2020'de satışa çıkarılan ünlü basketbolcu Michael Jordan'un "85 Jordan 1" spor ayakkabısı 615 bin dolara alıcı bulmuştu.